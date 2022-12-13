Pele'nin sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme

Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin sağlık durumu iyileşmeye devam ediyor.

Ancak doktorlar henüz hastaneden taburcu etmeyeceklerini söylediler.



Hastaneden yapılan açıklamada, "Taburcu olacağı bir tarih belirlenmedi, ancak hastanın klinik durumu, özellikle solunum yolu enfeksiyonu iyileşmeye devam ediyor.

Standart bir odada, bilinci yerinde ve yaşamsal belirtileri stabil durumda" denildi.