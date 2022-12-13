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Pele'nin sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme

Pele'nin sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi doktorları duyurdu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 10:18
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Hastanede yatan Pele taburcu edilmeyecek

Pele'nin sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme
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Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin sağlık durumu iyileşmeye devam ediyor.

Ancak doktorlar henüz hastaneden taburcu etmeyeceklerini söylediler. 


Hastaneden yapılan açıklamada, "Taburcu olacağı bir tarih belirlenmedi, ancak hastanın klinik durumu, özellikle solunum yolu enfeksiyonu iyileşmeye devam ediyor.

Standart bir odada, bilinci yerinde ve yaşamsal belirtileri stabil durumda" denildi.

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