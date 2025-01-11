Hastanedeki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Silahı görünce elini tuttu ama...

Afyonharahisar'da Mustafa Akbuğa'nın (51), devlet hastanesi koridorunda Derya Kozan'ı (37) tabancayla öldürüp intihar ettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, tabanca ve şarjörünü ayrı ceplerden çıkaran Akbuğa'yı fark eden Kozan'ın karşı koymak için elini tutmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Hastanede dehşet: Önce tartıştığı kadını öldürdü sonra kendini vurdu

Olay, 7 Ocak'ta saat 18.30 sıralarında, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi B Blok'ta meydana geldi. Hastanenin kantininde çalışan Derya Kozan, daha önce başka iş yerinde birlikte çalıştığı Mustafa Akbuğa ile koridorda karşılaştı.

Kısa süreli tartışmanın ardından Mustafa Akbuğa, üzerindeki tabancayla Derya Kozan'a 2 el ateş etti. Mustafa Akbuğa, daha sonra namluyu kendi başına doğrultup tetiği çekti. Derya Kozan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Akbuğa ise yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mustafa Akbuğa da 8 Ocak'ta öldü.

Afyonkarahisar’da hastanedeki cinayet ile ilgili yeni gelişme

Soruşturma sürerken olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında, koridorda bir süre Derya Kozan ve Mustafa Akbuğa'nın konuştuğu, daha sonra Akbuğa'nın tabancayı sağ eliyle ceketinin iç cebinden, şarjörü de sol eliyle dış cebinden çıkardığı görüldü. Tabancayı fark eden Kozan'ın karşı koymak için Akbuğa'nın elini tuttuğu, bu sırada mermiyi namluya süren Akbuğa'nın Kozan'ı savurarak düşürdüğü görüntülere yansıdı. Akbuğa'nın, Kozan'ın başını duvara yaslayıp, tetiği çektikten sonra kalbine nişan alarak ateş ettiği, ardından kendi başına ateş ettiği anlar da görüntülerde yer aldı.