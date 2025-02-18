Hastanedeki Özcan Deniz'den ilk paylaşım geldi

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle gündem olan oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, rol aldığı Kızıl Goncalar dizisinin setinde aniden fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Özcan Deniz'in sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, 'kalp spazmı' geçirdiği belirtilmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, "Hepinizi cehennem ateşinde yakacağım" diyerek bir paylaşım yapmıştı. Özcan Deniz tedavi gördüğü hastanede yeni bir paylaşım yaptı. Deniz sağlık durumu ile ilgili takipçilerine kendisi bilgi verdi.

Özcan Deniz hastanelik oldu! Eşi Samar Dadgar ateş püskürdü

Durumunun iyi olduğunu ifade eden Deniz'in paylaşımı şöyle:

"Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara, tüm sevenlere teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Sağolsun doktorum sevgili Bingür Sönmez'in müdahalesi ve eşimin evde el bebek gü bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda."