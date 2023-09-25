Hastaneden çıktı eczane kapısında öldü. Öğretmenin ilacı içmeye fırsatı olmadı

Hakkari'de müzik öğretmenliği yapan 27 yaşındaki Ahmet Kotan, ilaç almak için girdiği nöbetçi eczanenin kapısında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Hastaneden çıktı eczane kapısında öldü. Öğretmenin ilacı içmeye fırsatı olmadı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Kotan kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Olay, dün Yüksekova ilçe merkezinde yaşandı. İddialara göre, ilçedeki Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan 27 yaşındaki Ahmet Kotan, rahatsızlığı nedeniyle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada doktora görünen Kotan, daha sonra şehir merkezinde nöbetçi eczaneye ilaç almak için girdi. Bu sırada rahatsızlanan Kotan, yere yığıldı.

ef8ae85d89571ac69da03a96f5d755a9.jpgÇevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kotan'ı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen Kotan, hayatını kaybetti. Ahmet Kotan'ın, cenazesi memleketi Diyarbakır’a gönderildi.

74c9d33c736564c8549b9bb42e5985c0.jpg"GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATAN BİR ÖĞRETMENDİ"

Yüksekova Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulu'na 2 Şubat 2022'de müzik öğretmeni olarak atanan Kotan'ın ölümü, meslektaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu.

Okul Müdürü İskan Saklamaz, Kotan'ın öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğunu belirterek, "Gecesini gündüzünü öğrencisine adayan bir öğretmendi. Bizler kendisinden memnunduk. Allah rahmet eylesin. Dün öğle vaktinde hastaneye gitmiş ilaç almak için eczane önünde fenalaşarak kriz geçirmiş ve hastaneye kaldırıldı. Burada da yapılan tüm müdahaleler sonucunda hayatını kaybetti. Bugün cenazesi Diyarbakır’da toprağa verilecektir" dedi.

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