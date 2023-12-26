Hastaneden kelepçeli halde kaçan şahıs saklandığı evin penceresinde asılı kaldı

İstanbul geçtiğimiz günlerde, iddiaya göre elleri kelepçeli bir halde götürüldüğü hastaneden kaçan şahıs Pendik'te Batı Mahallesinde bir eve saklandı.

Ev sahibinin kaçan şahsın yerini ihbar etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçerek eve baskın düzenledi. Polislerin geldiğini gören şahıs camdan sarkarak kaçmaya çalıştığı sırada polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla evin penceresine asılı kaldı.

Bina sakinlerinden biri balkon demirinden tutunan şahsa ellerini bırakması için sopayla vurdu.

Olayı gören mahalleli sokağa döküldü. Kelepçesi açılan şahıs bir dükkanın tentesinin üzerine düştü.

Mahalle sakinleri tenteden aldıkları şahsı polis ekiplerine teslim etti.

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.