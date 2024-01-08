Hastanelerde salgın alarmı

Kaynak: Haber Merkezi
Hastanelerde salgın alarmı
Hastaneler iki haftadır ateş, , kas-iskelet ağrısı, halsizlik, burun tıkanıklığı, geçmeyen öksürük ve boğaz ağrısı şikâyetiyle başvuran hastalarla dolup taşıyor.

Hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde; ateş, kas ağrısı, halsizlik gibi şikayetlerle dolup taşıyor. İnfluenza, soğuk algınlığı, solunum yolu enfeksiyonları salgın düzeyinde seyrediyor.

Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Derya Uğur, influenza ve COVİD-19’un yeni varyantları ve solunum sinsityal virüsüne bağlı hastalıkların aynı anda yaşandığını vurguladı. Covid-19 testinin yapılmasının önemli olduğunun altını çizen Uğur, birçok kamu kuruluşuında Covid testi yapılmadığını iletti.

Derya Uğur, başkentte yalnızca Numune yerleşkesindeki Moleküler Tanı Laboratuvarı Halk Sağlığı Koordinasyon Merkezi’nde covid testi yapıldığını söyledi fakat yurttaşların burada test yaptırabileceklerini bilmediğini iletti.

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Yurttaşlara test yaptırabilme imkanının sağlanmasının gerektiğine dikkat çeken Uğur, “COVID-19’a bağlı olarak yeterince canımızı kaybettik, yeniden can kayıplarımız olmasın. Sağlık Bakanlığı, görmezden geldiği virüs nedeniyle sağlık sisteminin çökmesine neden olmadan önce mutlaka gerekli önlemleri almalı” açıklamasını yaptı.

“TEST İSTASYONLARI YENİDEN KURULMALI”

Derya Uğur, salgına karşı alınabilecek önlem olarak, açık alanlardaki test istasyonlarının yeniden kurulmasını önerdi. “Toplu taşıma, kapalı ve kalabalık ortamlarda koruyucu maske kullanımı ile ilgili bilgilendirmeler sık sık tekrar edilmeli. Hijyen kuralları tekrar hatırlatılarak el yıkama, kapalı alanların havalandırılması ve yüz yüze temasın sınırlandırılması tekrar hatırlatılmalı.” ifadesini kaydeden Uğur, yurttaşların salgına karşı korunma önlemlerini tekrar alabilmesi için kamu spotlarının hazırlanması gerektiğini belirtti.

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