Hastaneye gidecekler dikkat. Muayene katılım payı ücretleri değişti

Kaynak: Resmi Gazete
Hastaneye gidecekler dikkat. Muayene katılım payı ücretleri değişti
Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişikliğe yaparak katılım paylarında değişikliğe gitti.

SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ 21 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Değişiklik tebliğine göre birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden bundan sonda katılım payı alınmayacak.

Diğer sağlık hizmeti sunucularında hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım tutarları ise şu şekilde belirlendi:

-2. basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında muayene katılım payı 6 TL
-Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bunlara bağlı semt polikliniklerde muayene katılım payı ücreti 7 TL
-Sağlık Bakanlığı tarafından 3. basamak hastane olarak sınıflandırılan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde muayene katılım payı ücreti 7 TL
-Diş hekimliği fakülteleri bulunan Devlet ve vakıf hastaneleri muayene katılım payı ücreti 8 TL
-Tıp fakülteleri olan Devlet üniversiteleri sğlık uygulama ve araştırma merkezlerinde muayene katılım ücreti 8 TL
-Tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde muayene katılım ücreti 8 TL
-2. ve 3. basamak özel sağlık hizmeleri sunucularında muayene katılım payı 15 TL

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