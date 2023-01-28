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Kalp krizi geçiren eniştesini hastaneye götürürken kaza yaptı

Aksaray'da kalp krizi geçiren eniştesini hastaneye yetiştirmek isterken kavşakta kırmızı ışıkta geçen araç sürücüsü kamyonla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 22:29
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Hastaneye götürdüğü kalp krizi geçiren eniştesiyle birlikte kaza yaptı

Kalp krizi geçiren eniştesini hastaneye götürürken kaza yaptı
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Kaza, Yeni Sanayi Mahallesi Tacin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyük Bölcek Mahallesi'nde kalp krizi geçiren eniştesi Fatih G.'yi (46) Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götüren Hüseyin T. (44) idaresindeki 34 GF 8412 plakalı Mitsubishi marka otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı esnada, Kayseri'den Afyonkarahisar'a giden Özkan A. (45) yönetimindeki 03 AAS 522 plakalı mobilya yüklü kamyon ile çarpıştı. 

Kaza sonucu otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan Fatih G., eşi Rümeysa G. (44) ve Tahsin K. (43) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. 

"YEŞİL IŞIK BANA YANIYORDU"

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayı anlatan kamyon sürücüsü Özkan A., "Ben bu taraftan geliyordum. Yeşil ışık bana yanıyordu. Tam buraya geldim, araçta baya hızlı geldi. Farkına vardım frene bastım ama bir şey yapamadım. Arabanın arka tarafından vurdum. Evet arkadaş kırmızı ışık ihlali yaptı. 

Dörtlüleri yanıyormuş, hastası varmış aracında hastaneye yetişmek için kırmızıda durmamış. Bende son anda farkına vardım. Frene bastım ama aracın arkasından ben vurdum" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

 

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