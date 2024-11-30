Hastaneye kaldırılan Cübbeli Ahmet hakkında flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hastaneye kaldırılan Cübbeli Ahmet hakkında flaş gelişme

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir programa katılmak için geldiği Kayseri'de hastaneye kaldırıldı. Ünlü, hastaneden taburcu edildi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Beyzader Kayseri İl Temsilciliği ile Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından organize edilen program için Kayseri'ye gelirken, uçakta rahatsızlanması üzerine havaalanından direkt olarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü’nün durumu hakkında bilgi veren Hastane Müdürü Dr. Nilgün Kaya, “Ateş şikayeti ve idrar yolunda sıkıntıyla geldi. Ufak bir enfeksiyonu vardı. Tedavisini oldu. Çok şükür ateşini de düşürdük. Bir sıkıntımız yok şu an için” dedi.

aw340596-01-1.jpg

“PROGRAMDA AKSAMA YOK”

Ahmet Mahmut Ünlü’nün avukatı Emir Akpınar ise geçekleşecek olan programda aksama olmadığını söyleyerek, “Değerli arkadaşlar hocam buraya bir program için gelmişti. Kadir Has Kongre Merkezi'nde saat 19.30’da basketbol sahasında bir sohbet olacak. Programda herhangi bir aksama yok. 19.30’da tüm Kayserili hemşehrilerimiz programa davetlidir. Programda herhangi bir aksama olmayacak. Hastaneden birazdan taburcu olacak ve Kadir Has Kongre Merkezi’ne geçeceğiz bizler de” ifadelerini kullandı. Ahmet Mahmut Ünlü, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

aw340596-02-1.jpg

Son Haberler
350 yıllık konaktan geriye harabesi kaldı
350 yıllık konaktan geriye harabesi kaldı
Kimyasal madde yüklü tanker kaza yaptı
Kimyasal madde yüklü tanker kaza yaptı
Cemal Enginyurt Erdoğan’a geçmişteki sözlerini hatırlattı. 'Başörtülü kadınlara şimdi siz zulüm ediyorsunuz'
Cemal Enginyurt Erdoğan’a geçmişteki sözlerini hatırlattı. 'Başörtülü kadınlara şimdi siz zulüm ediyorsunuz'
Hüseyin Yücel, Beşiktaşlı futbolcular bir araya geldi
Hüseyin Yücel, Beşiktaşlı futbolcular bir araya geldi
TCG Fatih'e ziyareti akını
TCG Fatih'e ziyareti akını