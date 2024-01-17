Hastaneye kaldırıldı. Saray'da endişeli bekleyiş

Galler Prensesi Kate Middleton, Londra'daki bir klinikte 'başarılı' bir ameliyat geçirdi; Prensesin taburcu olması 'on ila 14 gün' sürecek şeklinde açıklandı. Middleton, Paskalya sonrasına kadar kamu görevlerinden muaf olacak.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Galler Prensesi'nin başarılı bir karın ameliyatı geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklama Galler Prensesi, planlanan karın ameliyatı için dün Londra Kliniğine yatırıldı şeklinde başladı.

Açıklamanın devamında ''Ameliyat başarılı geçti ve tedavisi için on ila on dört gün hastanede kalması bekleniyor. Mevcut tıbbi önerilere göre, Paskalya sonrasına kadar kamu görevlerine dönmesi pek mümkün görünmüyor. Galler Prensesi bu açıklamanın yaratacağı ilgiyi takdir ediyor. Halkın, çocukları için mümkün olduğu kadar normalliği sürdürme arzusunu anlayacağını umuyor; ve kişisel tıbbi bilgilerinin gizli kalmasını diliyor.'' ifadeleri yer aldı

Açıklamanın son kısmında, ''Bu nedenle, 'Kensington Sarayı, Majesteleri'nin ilerlemesine ilişkin güncellemeleri yalnızca paylaşılacak önemli yeni bilgiler olduğunda sunacaktır. Galler Prensesi, yaklaşan nişanlarını ertelemek zorunda kalması nedeniyle endişe duyan herkesten özür dilemek istiyor. Mümkün olduğu kadar çok kişiyi mümkün olan en kısa sürede eski durumuna döndürmeyi sabırsızlıkla bekliyor." denildi

İngiliz Gazetesi Daily Mail'in haberine göre, Middleton'un hastalığı hakkında bilgi verilmezken kanser olmadığı ifade edildi.