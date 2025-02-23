Hastaneye silahlı saldırı! Çok sayıda doktor ve hemşire yaralandı

ABD’de gerçekleştirilen silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. UPMC Memorial Hastanesi’nde düzenlenen saldırıda en az 2 kolluk görevlisi, çok sayıda doktor ve hemşire silahla yaralanarak tedavi altına alandı. Yetkililer, yerel saatle 10.30 sularında gerçekleştirilen saldırıda toplam kaç kişinin yaralandığının henüz belirlenmediğini aktardı. Polis, silahlı saldırganın öldürüldüğünü belirtti.



"AİLE İÇİ ŞİDDET OLAYI"

Savcılık, saldırının "aile içi şiddet olayı" olarak değerlendirildiğini belirtirken, soruşturmanın henüz ilk aşamaları olduğu söylendi.

Hastanenin açıklamasına göre "UPMC Memorial'da silahlı bir kişinin olduğu ve ateş açıldığına dair teyit edilmiş raporlar aldık. Silahlı saldırgan yakalandı ve hiçbir hasta yaralanmadı. Hastane şu anda güvende. Bu değişken bir durumdur. Kolluk kuvvetleri tesislerdedir ve durumu yönetmektedir" denildi.