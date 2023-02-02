Birol Güven nomofobik olduğunu açıkladı! “Hastaneye yatmam lazım”

NTV ekranlarında yayınlanan Mesut Yar'ın sunduğu Zincirleme Reaksiyon'a konuk olan senarist ve yapımcı Birol Güven itirafıyla şaşırttı. Güven "Hastaneye yatmam lazım ileri derecede nomofobiğim" dedi.

Birol Güven, Mesut Yar'ın "Nomofobik misin?" sorusuna "Aşırı, ileri derecede nomofobiğim. Hastaneye yatmam lazım o seviyedeyim! Evden çıkıp arabaya kadar bile telefonsuz gitmedim! Telefonumu unuttum gibi bir an'ım yok! Birini aramaktan çok, ya bana ulaşamazlarsa diye bir endişem var. Birinin bana ihtiyacı olacak da ben orada olmayacağım korkum var!" açıklamasını yaptı.

Psikiyatrist Prof. Dr. Aytül Çorapçıoğlu ise Birol Güven'in açıklamasına şok bir tepki verdi: "Kendinizi çok mu önemsiyorsunuz?" dedi, Birol Güven'in yanıtı "Hayır, çocuklarım var” oldu.

İngilizce no mobile phobia kelimelerinin kısa okunuşu olan nomofobi, cep telefonundan uzak kalma korkusu olarak tanımlanmaktadır.

