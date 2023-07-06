Hastanın gözünden çıkan doktorları şok etti. Yanma ve batma şikâyetiyle gitti

İHA’nın haberine göre; Tatvan Devlet Hastanesi Göz Polikliniğine göz ağrısı şikâyetiyle gelen 10 yaşındaki Y.Y.T.’nin yapılan muayenesinde gözünde sinek larvaları olduğu tespit edildiği bildirildi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu tarafından muayenesi yapılan hastanın sol göz kapağının altında 8 adet canlı sinek larvası olduğu belirlendiği vurgulandı.

Doktorun müdahalesi ile hastanın gözündeki larvaların temizlendiğinin altı çizildi.

“YAZ AYLARINDA GÖRÜLEBİLİYOR, DİKKATLİ OLUNMASI LAZIM”

Yaz aylarında bu ve benzeri vakaların görüldüğünü ifade eden Op. Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu, bu konuda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Op. Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu, “2 gün boyunca gözde kızarıklık, yanma ve batma şikâyeti yaşayan 10 yaşındaki erkek hastamızı muayene ettiğimizde sol göz kapağının altında 8 adet canlı sinek larvası tespit ettik. Tabi bu larvalar hastamızın gözüne 2 gün önce sinek çarpması sonucu girmiş. Kulak çubuğu ile larvaları sol göz kapağının altından temizledik. Larvaları temizledikten sonrada hastamızın göz yıkamasını gerçekleştirdik. Antibiyotik tedavisine başlayarak bir sonraki gün kontrole çağırmak üzere taburcu ettik” sözlerini kullandı.