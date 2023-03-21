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Hastanın röntgenine bakan doktor şok geçirdi

Diyarbakır’da narkotik polisi, şehirlerarası yolculuk yapan bir yolcuyu gözaltına aldı. Yolcu hastaneye götürüldü ve röntgen filmi çekildi. Röntgene bakan doktor gördükleri karşısında şok geçirdi. Yolcunun midesinden 800 gram eroin çıktı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 11:04
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Hastanın röntgenine bakan doktor şok geçirdi

Hastanın röntgenine bakan doktor şok geçirdi
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İHA'nın haberine göre, Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 19 Mart günü Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan çalışmalarda, bir seyahat firmasına ait otobüsten inen ve durumundan şüphelenilen şahsın kaba üst araması yapıldı.

Aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, şüphelinin tedirgin haller sergilemesi ve rahatsızlık belirtisi vermesi üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden detaylı arama yapıldı.

Doktor muayenesi ve çekilen film sonucunda şüphelinin sindirim sisteminde 800 gram eroin maddesi ele tespit edildi.

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama (TCK-188)" suçundan işlem yapılan N.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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