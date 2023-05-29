Hastası tarafından ikna edilen hemşire 2 kişiyi öldürdü

ABD’de yaşanan olayda bir hemşire, bir süredir baktığı iki hastasına fazla insülün enjekte ederek öldürdü. İddiaya göre hastalardan biri, kendilerini öldürmesi için hemşireyi ikna etti.

Hastası tarafından ikna edilen hemşire 2 kişiyi öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicora bölgesinde yaşanan olayda, Quality Life Services isimli hastanede çalışan bir hemşirenin, bir süredir baktığı 2 yaşlı hasta tarafından ikna edildiği ve hastalara fazla insülin vererek öldürdüğü iddia edildi.

2 ÖLÜ BİR YARALI

Hayatını kaybedenlerin 55 ve 83 yaşında olan 2 erkek olduğu bir kişinin ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı da aktarıldı.

Yapılan otopsi çalışmalarında ise ölenlerin aşırı dozda insülin sonucu hayatını kaybettiği ve bu insülini hemşirenin bizzat hastalara enjekte ettiği söylendi.

Hastane, olay karşısında yıkıldıklarını ve ailelere her türlü desteği sağlayacaklarına dair bir metin yayınladı. Polisin görüştüğü bir pratisyen hemşire, 30 yıllık tecrübesi boyunca böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını belirterek şaşkınlığını dile getirdi.

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