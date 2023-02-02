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Hatalı sünnet nelere mal olur?

Uzmanlar hatalı sünnetin çocuğun ileriki tüm yaşamını etkileyeceğini söyledi ve uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 09:12
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Hatalı sünnet nelere yol açar

Hatalı sünnet nelere mal olur?
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Erkek çocuklarda 4-6 yaş döneminin ruhsal-cinsel gelişim açısından kritik bir dönem olduğunu vurgulayan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Salih Somuncu, “Sünnet, fıtık veya inmemiş testis ameliyatlarından daha kolay bir cerrahi girişim değildir. Hatalı yapıldığı takdirde neden olabileceği olumsuzluklar çocuğun bütün hayatını etkileyebilir” diye uyarı yaptı.

Prof. Somuncu, sünnet cerrahi bir müdahale olsa da çocuk gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Özellikle belli yaş grupları arasında yapılması, çocuğun zihinsel gelişimi için önemlidir. 4-6 yaş döneminde erkek çocukların ruhsal-cinsel gelişimi açısından kritik bir dönemdir. Medicana Ataşehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Salih Somuncu; "Çocuk örselenmeden ruhsal-cinsel gelişimini tamamlayabilmesi için tıbben zorunluluk olmadıkça 4-6 yaş arasında sünnetten kaçınılmalıdır" şeklinde konuştu.

SÜNNET İÇİN EN UYGUN YAŞ HANGİSİ
 

Sünnetin ciddi bir cerrahi girişim olduğunu bu nedenle lokal anestezi altında yapılmaması gerektiğini ifade eden Somuncu, "4-6 yaş aralığında erkek çocuk cinsel kimliğini oluşturmaya çalışmaktadır ve annesine duyduğu yakınlık nedeniyle babasından tepki görebileceği endişesi içindedir. Penisle ilgili geçireceği sünnet gibi bir işlemi, babası tarafından cezalandırılmak ve adeta erkeklik organının kesilmesi olarak görebilir. Bu dönemde travmatize edilmeyen erkek çocuğun daha sonra giderek annesine bağımlılığı azalır ve babasıyla özdeşleşerek cinsel kimliği konusunda karara varır. Lokal anestezi altında sünnet edilen çocuğun hiç acı duymaması mümkün değildir. Üstelik çok yoğun bir endişe ve korku yaşar. Dahası, çocuğun endişesi ve tepkilerinden etkilenen cerrah ve ekibinin aceleyle girişimi yapmaya kalkmaları hata riskini artırır" şeklinde konuştu

ZİHİNSEL GELİŞİM AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ

Prof. Dr. Somuncu, bilimsel kanıtlarla desteklenen sünnetin tıbbi yararlarını şöyle açıkladı:

“Penis ucu temizliğinin sürekliliğinin sağlanması, tekrarlayan penis ucu iltihaplarının önlenmesi, yenidoğan döneminde yapılırsa daha az idrar yolu iltihabı görülmesi, idrarın, mesaneden böbrekler ile mesane arasında yer alan ve "Üreter" adı verilen kanallara geri-kaçma (reflü) bozukluğunun daha az görülmesi, cinsel yolla bulaşan hastalıkların azalması, sünnetli erkeklerin cinsel temasta bulundukları kadınlarda rahim ağzı (serviks) kanseri riskinin azalması, penis başı kanseri riskinin azalması.”

SÜNNET SONRASI NELER YAPILMALI?

Prof. Dr. Somuncu, “Sünnetin ardından hasta gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra pansumanlı bir şekilde evine gönderilir” diyerek, “Ertesi gün kontrolleri yapılarak pansumanı açılır. Aileye günlük bakımın nasıl yapılacağı anlatılır. Yaklaşık 5-7 günde iyileşme gerçekleşir. Aşırı bir şişlik, renk değişikliği ve morarma görülüyorsa, kızarma, iltihaplanma gibi enfeksiyon bulguları ortaya çıktıysa, kanama varsa mutlaka hekime ve/veya sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” dedi.

DHA

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