Hatasız kul olmaz atasözünün anlamı nedir?

Hatasız kul olmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Yanılmayan, kusur işlemeyen kişinin olmayacağını anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

İnsanlar hata yapar, bu doğal ve kaçınılmazdır. herkes, hayatı boyunca küçük büyük birçok hata yapar. Önemli olan aynı hataların üst üste yapılmaması ve bu hatalardan ders alınıp tekrarlanmaması için kullanılan bir atasözüdür.

HATASIZ KUL OLMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Çok takılma böyle şeylere, hatasız kul olmaz gidip özür dilersin olur biter..."