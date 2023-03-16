Hatay Belediye başkanından kenti terk eden Hataylılara çağrı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da vatandaşlar, farklı şehirlere göç etmek zorunda kalmıştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, göç etmek durumunda kalan vatandaşların Hatay'a sahip çıkması çağrısı yaptı. Lütfü Savaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “14 Mayıs seçimlerinde Hatay'ın milletvekili sayısı aynı kalacak. Ancak ilimiz dışında kullandığınız oylar, oy kullandığınız yere sayılacak. Bizim yuvamız Hatay. Şehrimizin geleceği için oyumuzu Hatay'da kullanıp yuvamıza hep birlikte sahip çıkalım” dedi.

Lütfü Savaş, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kenti terk etmek zorunda Hataylılara çağrıda bulundu. Savaş, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“BU SEÇİM, HATAY’IMIZ İÇİN TARİHİ ÖNEMDE”

“Deprem afeti nedeniyle büyük kayıplarımız ve çok büyük acılarımız var ama her yeni günü yaraları sarma azmi ve kararlılığıyla karşılıyor, Atatürk'ün emaneti şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için dayanışma içinde durmadan çalışıyoruz. Şu an Hatay’dan ayrılmak zorunda kalan hemşerilerim; inanıyoruz ki bu ayrılış geçici, o yüzden şehrinizin geleceğinde söz sahibi sizlersiniz. 14 Mayıs’ta Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimlerinden biri yapılacak. Bu seçim, Hatay’ımız için de tarihi önemde.

“BİZİM YUVAMIZ HATAY, YUVAMIZA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM”

Hatay’ın Hataylılara ihtiyacı var, sizlere ihtiyacımız var. Yaşadığımız afet nedeniyle başka illere giden vatandaşlarımız, 17 Mart gecesine kadar bulunduğu ildeki adresine (yurt, otel, pansiyon gibi yerler dahil) kaydını aldırabilecek. 14 Mayıs seçimlerinde Hatay'ın milletvekili sayısı aynı kalacak. Ancak ilimiz dışında kullandığınız oylar, oy kullandığınız yere sayılacak. Bizim yuvamız Hatay. Şehrimizin geleceği için oyumuzu Hatay'da kullanıp yuvamıza hep birlikte sahip çıkalım. Hatay için oyum Hatay’a.”