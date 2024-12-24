Hatay, Beylikdüzü'ne geldi

Beylikdüzü Belediyesi, Antakya Kültürünü Tanıtma Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle Hatay esnafını ağırladı. Barış Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde kurulan alanda Hatay'ın 15 farklı ilçesinden gelen esnaflar, yöresel lezzetlerini ve el işlerini tanıttı.

Beylikdüzü Belediyesi, Antakya Kültürünü Tanıtma Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle "Beylikdüzü Hatay Esnafıyla Tek Yürek" diyerek Hatay esnafını ilçe halkıyla buluşturdu. Kadın kooperatiflerinin de yer aldığı Hatay'ın 15 farklı ilçesinden gelen esnaflar, Barış Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde yöresel lezzetlerden el sanatlarına kadar çeşitli tezgahlar kurdu.

BAŞKAN ÇALIK ESNAFI ZİYARET ETTİ

Alanı ziyaret ederek esnafla sohbet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Hepimizi derinden etkileyen depremin ikinci yılında, "Beylikdüzü Hatay Esnafıyla Tek Yürek" diyerek Hatay esnafına nefes oluyoruz. Komşularım, birbirinden güzel lezzetlerin ve muazzam el sanatlarının yer aldığı tezgâhları, 25 Aralık tarihine kadar ziyaret edebilirler" ifadelerini kullandı.