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  • Hatay Defne’de vatandaşlar iki gündür yardım bekliyor. Enkazın altında ölü ve diri bir sürü insanımız var

Hatay Defne’de vatandaşlar iki gündür yardım bekliyor. Enkazın altında ölü ve diri bir sürü insanımız var

Hatay’ın Defne ilçesinde enkazın altında hayatını kaybedenlerin ve hala yardım bekleyenlerin olduğu öğrenildi. Vatandaşlar sosyal medyadan yardım istediler.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 14:33
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Hatay Defne’de vatandaşlar yardım bekliyor: Enkazın altında ölü ve diri bir sürü insanımız var

Hatay Defne’de vatandaşlar iki gündür yardım bekliyor. Enkazın altında ölü ve diri bir sürü insanımız var
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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu Hatay'da kent merkezi ile Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde yaklaşık 1200 bina yıkıldı.

Depremde en çok hasar gören ve en çok can kaybının yaşandığı illerden biri de Hatay.

Sosyal medyadan yardım isteyen vatandaşlar, “Enkazdan çıkarılmayı bekleyen ölü ya da diri bir sürü insan var. bir şekilde AFAD ve bu tarz kuruluşları arayabilecek varsa Harbiye, OdabaşI, Güzelburç, Çekmece, Gazi, Elektrik ve Armut Mahallelerine yardım bekliyoruz.” diyerek yardım istediler.

Gelen bilgilere göre; Hatay Defne'ye AFAD ekipleri hala ulaşmadı.

“SAMANDAĞ, DEFNE İLÇEMİZE TEK BİR EKİP GELMEDİ, SAATLERDİR BEKLİYORUZ”

Hatay Havalimanı hasar gördü ve uçuşlar iptal edildi.

Hatay-Reyhanlı yolunun bir kısmı deprem sırasında yıkıldı.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal öğlen saatlerinden itibaren Hatay'a arama kurtarma ekiplerinin ve yardımın ulaşmadığıyla ilgili yaptığı paylaşımların ardından, Halk TV yayınında, "Samandağ ilçemize, Defne ilçemize tek bir ekip gelmedi. 14 saattir bekliyoruz. Antakya, Samandağ, Defne, Kırıkhan, İskenderun merkezde çok ciddi kayıplar, yıkımlar var" açıklamasında bulundu.

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Teist
7.02.2023 14:40
İnsanları dayanılmaz acılar içinde, beton blokların altında öldüren kim? Yaklaşık 40.000 kişinin dayanılmaz acılar içinde öldüğü 17 Ağustos 1999 Depremini yapan kim? Kim ulan bu?  
 
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