25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Keşke merdiveni yapanlar bu binayı da yapsaydı. Utanın be Utanın! Bina yıkıldı yangın merdiveni ayakta kaldı

Keşke merdiveni yapanlar bu binayı da yapsaydı. Utanın be Utanın! Bina yıkıldı yangın merdiveni ayakta kaldı

Hiç mi demir hiç mi çimento kullanmadınız vicdansızlar? Böyle bir binaya nasıl onay verdiniz? Deprem felaketinin ardından Hatay’da sağlam kalan Mimarlık Fakültesi misafirhanesinin yangın merdiveni, "Keşke merdiveni yapanlar binayı yapsaydı" dedirtti.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 11:38
Takip Et

Hatay depreminde bina yıkıldı yangın merdiveni ayakta kaldı

Keşke merdiveni yapanlar bu binayı da yapsaydı. Utanın be Utanın! Bina yıkıldı yangın merdiveni ayakta kaldı
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.4'lük depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da da geçtiğimiz salı günü 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

İlk depremlerde büyük hasar gören Ürgen Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne bağlı 7 katlı misafirhane, bu depremlerde tamamen çökerken, sadece yangın merdiveninin ayakta kaldığı görüldü.

Yangın merdivenin üzerinde güvercinlerin olması ise dikkati çekti.

"BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Sadece yangın merdiveninin ayakta kalması çevre halkını da şaşkınlığa uğrattı.

Son depremlerde evi yıkılan Mehmet Şevket Köseoğlu, "Depremde binalarımız ağır hasar almıştı ve bir kısmı da yıkılmıştı. Bizim binamız ağır hasarlı şekilde ayakta duruyordu. Dün akşam saatlerinde yaşanan depremle de tamamen yıkıldığını gördük. Apartmanda kalan eşyalarımızı kontrollü almaya çalışıyorduk ama çökünce bir şey alamadık. Dünkü depremle burada bulunan bütün binalar yıkılırken, misafirhanenin yangın merdiveni ayakta kalmış. Bu beni çok şaşırttı" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
2
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
3
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
4
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
5
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
6
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
7
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Emre Belözoğlu'ndan kampanyaya destek
﻿Emre Belözoğlu'ndan kampanyaya destek
﻿Emre Belözoğlu'ndan kampanyaya destek
﻿Malatya'da deprem
﻿Malatya'da deprem
﻿Malatya'da deprem
﻿Brezilyalı oyunculara onay çıktı
﻿Brezilyalı oyunculara onay çıktı
﻿Brezilyalı oyunculara onay çıktı
﻿Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır kapısı yeniden açıldı
﻿Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır kapısı yeniden açıldı
﻿Afganistan ile Pakistan arasındaki sınır kapısı yeniden açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.