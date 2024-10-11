Hatay Dörtyol'da 11 köpek ölüsü bulundu

Kaynak: AA
Hatay Dörtyol'da 11 köpek ölüsü bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir mandalina bahçesinde 11 köpek ölü bulundu.

Yeşilköy Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir mandalina bahçesinden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar belediye ve jandarmaya başvurdu.

Ekiplerin çevrede yaptığı araştırmada 11 köpek ölü bulundu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Belediye Başkanı Bahadır Amaç, yazılı açıklamasında, köpeklerle ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldığını belirtti.

Amaç, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de numune alarak zehirlenme nedenlerini araştırmaya başlamıştır. Belediyemizin veteriner sağlık ekipleri, çevredeki diğer hasta hayvanları inceleyerek konuyu yakından takip etmektedir. Ekiplerimiz ayrıca etrafta başka zehirli gıda arayışına da devam etmektedir. Bu elim olayda kasıtlı olarak canlılara zarar verilmişse, sorumluların cezalandırılması için gerekli adımları atacağımızı belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

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