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Eski başhekim Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi için uyarmış: Ödenek yok diyerek adım atmadılar

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski başhekimi, ek binanın depreme dayanıksız olduğu için yeni bina yapılmasına dair yazı yazdığın, ödenek olmadığı gerekçesiyle adım atılmadığını söyledi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 14:41
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Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski başhekiminden flaş açıklama

Eski başhekim Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi için uyarmış: Ödenek yok diyerek adım atmadılar
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski başhekimi Prof. Dr. Yunus Doğramacı, ek binanın depreme dayanıksız olduğu için yeni bina yapılmasına dair beş yazı yazdığını ancak, ödenek olmadığı gerekçesiyle adım atılmadığını açıkladı. 

Prof. Dr. Yunus Doğramacı, ayrıca ‘bus-bar’ adı verilen enerji hattının su basma ihtimaline karşılık değiştirilmesi gerektiği yönünde de uyarı yaptığını belirtti.

'ÖDENEK YOK' DENİLDİ

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen iki büyük depremde yerle bir olan illerden Hatay'da çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Depremlerde en az 80 hastanın yaşamını yitirdiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Eylül 2021-Ekim 2022 arasında bir yıl başhekimlik yapan Prof. Dr. Yunus Doğramacı, büyük yıkımı öngördüğünü ve ek bina için uyarılarda bulunduğunu ancak 'ödenek yok' denilerek hastanenin kapatıldığını söyledi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Doğramacı, hastanenin ek binasının depreme dayanıksız olduğu ve yeni bina yapılması için beş yazı yazdığını, AKP’den milletvekili aday adayı olan dönemin İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat’ın “Tepki çeker. Burada esnaf var. Siyasetçiler var. Kapatırsak sıkıntı olur” diye karşılık verdiğini kaydetti. Doğramacı, “Vicdan azabı çekerim birisi ölürse. Burayı bir uzman değerlendirsin. Yazımı çekmeyeceğim” diyerek ısrar etmesi üzerine Hambolat’ın durumu Sağlık Bakanlığı’na bildirdiğini ancak ödenek olmadığı gerekçesiyle adım atılmadığını ifade etti.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Doğramacı, bu süreçte yaşadıklarını, “Fiziki şartları çok kötüydü. 2012’de güçlendirme istenmiş. Hiç yapılmamış. Bütçe ayarlamamışlar. Biraz da bana tepki gösterdiler. ‘Bu şeyleri niye yazıyorsunuz, sıkıntı yaratıyor’ dediler” diye anlattı.

"Fiziki şartları çok kötüydü. 2012’de güçlendirme istenmiş. Hiç yapılmamış. Bütçe ayarlamamışlar. Biraz da bana tepki gösterdiler. 'Bu şeyleri niye yazıyorsunuz, sıkıntı yaratıyor' dediler" diyen Doğramacı, "Fay hattının, altından geçtiğini ve dayanıksız olduğunu herkes söylüyordu. Binaya girince anlarsınız, dayanıklı mı, değil mi" şeklinde konuştu.

SU BASKININA KARŞI DA UYARMIŞ

Doğramacı, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘bus-bar’ adı verilen enerji hattını su basma ihtimalinden ötürü değiştirmek istediğini ve ödenek duvarına çarptığını belirtti. Doğramacı, Sağlık Müdürü’nün “Bus-bar’ı değiştirmek için 500 bin TL gerekir, bütçe yok” dediğini söyledi.

Doğramacı, “Hastane kapatılsaydı, depreme dayanıklı yapılsaydı bu insanlar ölmezdi. Herkes biliyor. Yeni hastanede bus-bar sisteminde bakır kablolar değiştirilseydi kırılmazdı. Göçmeler olduğu için bus-bar kılıyor ve jeneratör devreye girmiyor. Jeneratörler devreye girse hastalar kurtulurdu” diye konuştu.

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