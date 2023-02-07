Hatay neden yalnız? Binlerce vatandaş yardım bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem 10 ili vurdu. 10 bini aşkın bina yerle bir olurken, arama kurtarma yardımı henüz birçok yere ulaşmadı.

En büyük felaketin yaşandığı ve yardım ulaşmayan şehirlerin başında ise sahipsiz kent Hatay var.

Şehir merkezi olan Antakya’da, İskenderun, Kırıkhan ve Samandağ’da binlerce bina yerle bir olurken, bölgeye henüz yeterli seviyede arama kurtarma ve çadır yardımı sağlanmadı.

HATAY CAN ÇEKİŞİYOR

Sosyal medyaya yansıyan birçok görüntüde Hatay’a yeterli yardım ulaşmadığı görüldü. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bağlandığı canlı yayınlarda belediyenin imkanlarıyla arama kurtarma çalışmalarının yetersiz kalacağını ve profesyonel ekiplerin gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Volkan Demirel, Gökhan Zan ise gözyaşlarıyla yayınladığı videolarda bölgeye hiçbir şekilde yardım ulaşmadığını ve durumun çok kötü olduğunu söyledi.

Oyuncu Uğur Aslan da "Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor" dedi.

HERHANGİ BİR KURTARMA ÇALIŞMASI YOK

6 Şubat gecesi yaşanan depremin üzerinden saatler geçmesine rağmen binlerce kişi enkaz altında kurtarılmayı bekliyor. Bölgeye yeterli ekip gelmemesi nedeniyle umutlar giderek tükeniyor.

Hatay Milletvekili Barış Atay da bölgeye gittikten sonra, yaşanan tabloya isyan etti. İskenderun’da yıkılan bir binan önünden çağrıda bulunan Atay, "Bakın burada herhangi bir kurtarma çalışması yok. Burada resmen hafriyat çalışması var. O AFAD Başkanı da Cumhurbaşkanı da her yer ulaştık diye açıklama yapıyorlar ya her yere ulaştık dedikleri bu. Kendi başlarına, kendi çabalarıyla iş yapmaya çalışan insanlar. Yapayalnız bir şehir. İş makineleri, yurttaşların kendileri tarafından getirildi buraya. Hiç kimse iş makinesi falan göndermiyor. Zaten kurtarma ekibi de yok. AFAD da yok. Kimse yok." ifadelerini kullandı.

“BİZİM YETERLİ OLMAMIZ İMKÂNSIZ”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Deprem sonrası en çok sıkıntı Kahramanmaraş ve Hatay’da var. Yerel imkânlarla vatandaşların bakımını sağlamamız mümkün değil. Çok acil yardıma ihtiyacımız var” diye konuştu.

Savaş konuşmasında şunları kaydetti:

“Şu hava derecesi 2-3 derece ve yağmur yağıyor. Kötü hava koşulları yarın da devam edecek. Vatandaşların hipotermiden hayatını kaybetme tehlikesi var. Biz iş makinelerimiz ile elimizden geleni yapıl enkaz altındakileri kurtarmaya çalışıyoruz ama yeterli olmamız imkansız. Burada şu an çok az insan arama kurtarma işinde. Dışarıdan daha iş bilen personele çok ihtiyacımız var. Kente ulaşan yollarda çok büyük sorun yok. Bazı yerlerde yıkım var ancak ana yollar çalışıyor.”

Sosyal medyadan binlerce yardım çağrısı geliyor. Görüntülerden bu sabaha kadar halen birçok yere yardım ulaşmadığı anlaşılıyor. Göçük altında halen sağ olan yardım bekleyen insanlar var.