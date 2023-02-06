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Hatay ve İskenderun'da devlet hastaneleri ve polis evi yıkıldı

Kahramanmaraş'taki deprem 10 ilde hissedildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Hatay ve İskenderun'da devlet hastaneleri ile polis evi yıkıldı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 09:29
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Hatay ve İskenderun'da devlet hastaneleri ve polis evi yıkıldı

Hatay ve İskenderun'da devlet hastaneleri ve polis evi yıkıldı
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Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek, "Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." dedi. Doğan, "İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremde Hatay'ın da etkilendiğini belirterek kentte yıkılan binaların olduğunu açıkladı. İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var."

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