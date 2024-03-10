Hatay ve Kayseri üzüldü rakipler sevindi

Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Hatayspor karşılaştı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Erken bir golle Hatayspor, 2. dakikada Doğukan Sinik’in ayağından öne geçti. Kayserispor ise 23. dakikada Mehdi Bourabia’nın golüyle eşitliği sağladı.

Kayserispor adına Kartal Kayra Yılmaz, maçın dördüncü dakikasında ceza sahası dışından yaptığı vuruşla direği sarsarken, takımını öne geçiremedi.

Maçın 76. dakikasında Kayserispor’dan Arif Kocaman, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip etti.

Bu beraberlikle Kayserispor puanını 36’ya, Hatayspor ise 30’a çıkardı.

Gelecek hafta Kayserispor, Alanyaspor’a konuk olacak. Hatayspor da kendi sahasında Samsunspor’u ağırlayacak.