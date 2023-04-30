Hatay ve Malatya’daki ihaleler Saray'ın gözdesine gitti. Toplam 3,3 milyar TL

İktidara yakınlığı sebebiyle kamuoyunda, “AKP’nin gözdesi” olarak bilinen şirketlere milyar liralık deprem konutu ihaleleri verilmeye devam ediyor.

27 Nisan’da yayımlanan ilanın sonuçlarına göre Hatay ve Malatya kentlerine yapılacak deprem konutlarına yönelik ihalelerde adres yine Saray’ın gözdelerine gitti.

Büyük yıkıma neden olan depremde Hatay ve Malatya'ya yapılacak 500'er konutun ihalesinin AKP döneminde kamudan çok sayıda iş alan Siyahkalem Mühendislik isimli şirkete verildiği ortaya çıktı.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 16 ve 20 Mart'ta herhangi bir ilana çıkılmaksızın pazarlık yöntemiyle “Hatay İli 4'üncü Etap Kırsal 500 Deprem Konutu Yapım İşi” ve “Malatya İli 4'üncü Etap Kırsal 500 Deprem Konutu Yapım İşi” ihalelerini gerçekleştirdi.

SARAY’DAN 3.3 MİLYAR TL’LİK İHALE

16 Mart’ta Malatya için gerçekleştirilen ihalede dört şirketten teklif alındı. İhale komisyonunun teklifler üzerinde yaptığı değerlendirmenin ardından 10 Nisan’da Siyahkalem Mühendislik İnşaat isimli şirket ile 1 milyar 665 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

20 Mart'ta düzenlenen ihale kapsamında alınan teklif sayısının ise üç olduğu bildirildi. İhale, 1 milyar 670 milyon TL bedel ile 10 Nisan’da Siyahkalem Mühendislik İnşaat isimli şirkete bırakıldı. Her iki ihalenin de sonuç ilanı 27 Nisan’da yayımlandı. Siyahkalem Mühendislik İnşaat şirketi, 10 Nisan’da 3 milyar 335 milyon TL'lik sözleşmeye imza koydu.

BALLI İHALELER

Siyahkalem Mühendislik Emlak Konut ve TOKİ’den aldığı yüksek maliyetli kamu ihaleleri ile biliniyor. Gözde müteahhit Siyahkalem, KKTC’ye inşa ettirilen Saray’ın ihalesini de 2 milyar 497 milyon TL’ye üstlendi.

Şirketin ihalesini aldığı işlerden bazıları şu şekilde:

-İstanbul Finans Merkezi

-İstanbul’da askeri arazi üzerine bin 67 konutlu proje

-DSİ Genel Müdürlüğü Yeni Merkez Binası

-Ankara Ulus Melike Hatun Camii ve Kültür Merkezi

-Beştepe Sarayı bahçesindeki spor sahasının üzerinin kapatılması işi.