Hatayspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi, Clarke-Harris'in penaltıdan attığı golle 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

HATAYSPOR 1021 GÜN SONRA KENDİ EVİNDE MÜCADELE ETTİ

Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremden sonra Hatayspor ilk defa kendi şehrinde sahaya çıktı. Hatayspor, rakibine mağlup olurken, tribünlerin boş olması dikkatlerden kaçmadı.

CHRISTIAN ATSU DA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

6 Şubat depreminde Hatayspor'da forma giyen Ganalı forvet Christian Atsu da hayatını kaybetmişti. O dönem Hatayspor'un başında bulunan teknik direktör Volkan Demirel, yerel halk tarafından adeta kahraman olarak ilan edilmişti.

24 BİN 147 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yaşanan deprem felaketinde Hatay'da 24 bin 147 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Ayrıca 80 bin 323 bina da hasar görmüştü.