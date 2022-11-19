140 kilo ka�ak nargile t�t�n� ele ge�irildi

Hatay��n Reyhanl� il�esinde bir depoya yap�lan bask�nda 140 kilogram g�mr�k ka�a�� nargile t�t�n� ele ge�irildi.

Hatay Emniyet M�d�rl��� g�revlileri ka�ak��l�k su�lar� ile m�cadele �al��mas�nda Reyhanl� Bah�elievler Mahallesinde bulunan T. K.'ya ait bir depoda ka�ak nargile t�t�n� oldu�u bilgisine ula�t�. Polis bu bilgi �zerine adrese Cumhuriyet Savc�l���ndan al�nan karara istinaden bask�n yapt�. Polisin yapt��� bask�nda depoda yap�lan aramada, 140 kilogram g�mr�k ka�a�� nargile t�t�n� ele ge�irildi.

T.K. g�zalt�na al�nd�.



(Kaynak: �HA)