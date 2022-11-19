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140 kilo ka�ak nargile t�t�n� ele ge�irildi

Hatay�da bir depoda ka�ak nargile t�t�n� oldu�u tespit edilerek operasyon d�zenlendi. Operasyonda 140 kilo g�mr�k ka�a�� nargile t�t�n� ele ge�irildi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 16:34
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Hatay�da 140 kilo ka�ak nargile t�t�n� ele ge�irildi

140 kilo ka�ak nargile t�t�n� ele ge�irildi
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Hatay��n Reyhanl� il�esinde bir depoya yap�lan bask�nda 140 kilogram g�mr�k ka�a�� nargile t�t�n� ele ge�irildi.

Hatay Emniyet M�d�rl��� g�revlileri ka�ak��l�k su�lar� ile m�cadele �al��mas�nda Reyhanl� Bah�elievler Mahallesinde bulunan T. K.'ya ait bir depoda ka�ak nargile t�t�n� oldu�u bilgisine ula�t�. Polis bu bilgi �zerine adrese Cumhuriyet Savc�l���ndan al�nan karara istinaden bask�n yapt�. Polisin yapt��� bask�nda depoda yap�lan aramada, 140 kilogram g�mr�k ka�a�� nargile t�t�n� ele ge�irildi.

T.K. g�zalt�na al�nd�.


(Kaynak: �HA)

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