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Burası İstanbul TEM Otoyolu. Bozulmuş araç numarasıyla Afganları göz göre göre İstanbul'a bırakıyorlar. Nerede güvenlik güçleri

İstanbul TEM Otoyolu'nda bozulduğu iddia edilen bir araçtan çıkan onlarca kaçak sığınmacı İstanbul'a dağıldı. Kaçan sığınmacılardan 13'ünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 21:37
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 21:39
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İstanbul TEM Otoyolunda bozulduğu iddia edilen bir araçtan onlarca kaçak sığınmacı İstanbul'a dağıldı

Burası İstanbul TEM Otoyolu. Bozulmuş araç numarasıyla Afganları göz göre göre İstanbul'a bırakıyorlar. Nerede güvenlik güçleri
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İstanbul'da meydana gelen olayda sığınmacıların ülkeye nasıl elini kolunu sallayarak girdikleri bir kez daha gözler önüne serildi. 

İstanbul TEM Otoyolu'nda bozulmuş görüntüsü verilen araçta bulunan çok sayıda kaçak sığınmacı araçtan koşarak inerek İstanbul'un derinliklerine doğru kayboldu.

TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde arıza yaptığı iddia edilen araç sürücüsünün emniyet şeridine çektiği kapalı kasa kamyonetten çok sayıda kaçak sığınmacı indi. Kaçaklar yol kenarındaki alana koşarak Alibeyköy'e doğru uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki kişiyi gözaltına alırken, kaçan sığınmacılardan 13'ünün yakalandığı iddia edildi.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Alibeyköy mevkiinde arıza yaparak emniyet şeridinde duran kapalı kasa kamyonetin arka kapağı bir anda açıldı. Aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu çok sayıda sığınmacı hızla araçtan inmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen araçlardaki sürücüler, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Kaçaklar yol kenarındaki çimenleri de geçerek Alibeyköy'e doğru koşmaya başladı. Kaçaklardan bir bölümü taksilere binerek uzaklaştı.

SÜRÜCÜ ARAÇ BAŞINDA BEKLEDİ

Sığınmacılar uzaklaşırken araç sürücüsü motor kapağını açarak beklemeye başladı. Aracın kasasında kaçak sığınmacıların kıyafetleri ve yiyecekleri olduğu görüldü. Sürücü rahat şekilde gelecek yardımı beklerken karşısında polis ekiplerini buldu.

"GÖÇMEN KAÇAKÇILARI" ADLİ KONTROLLE SERBEST

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 kaçağı yakalarken, araç sahibi R.B. ile aracın sürücüsü O.A.'yü gözaltına aldı.

İki şüpheliye" Göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapılırken kaçaklar için ise sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı iddia edildi.

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Adem
30.08.2022 21:49
30 Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun  
 
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