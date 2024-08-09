Hatay'da 16 katlı devasa bina tuzla buz oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde bulunan 16 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkılırken, devasa bina kağıt gibi yerle bir oldu.

O anlar ise saniye saniye kameralara yansırken, binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bazı vatandaşlar ise kontrollü yıkımı izledi.

"DEPREMDE SAĞLAM OLDUĞUNDAN İNSANLAR KURTULABİLDİ"

Yıkıma şahit olan Alican Dalyan, “Arkadaki bina depremlerde bayağı bir hasar aldı. Binanın yerin altında 3 katı var. Binanın mühendisi yerin altına 3 kat yaptığı için depremde sağlam olduğundan insanlar kurtulabildi. Dün bina kontrollü bir şekilde geriye doğru yıkıldı. Yıkım ekipleri tedbir amaçlı insanları uyardılar ve çevreyi boşaltmalarını istediler. Yıkım ekiplerinin istedikleri gibi geriye doğru olduğu yere çöktü” dedi.