Hatay'da 2 motosikletli çarpıştı: 2 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, trafikte seyir halde ilerleyen motosiklet, karşı şeride geçtiği sırada karşıdan gelen başka bir motosikletle çarpışırken, kazada 2 motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrasında hafif yaralanan 2 motosiklet sürücüsünü, tedbir amaçlı hastaneye sevk etti.

Yaralanan 2 motosiklet sürücüsünün kazayı kıl payı atlattığı o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.