Hatay'da 2 motosikletli çarpıştı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatay'da 2 motosikletli çarpıştı: 2 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki sürücü de hafif şekilde yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, trafikte seyir halde ilerleyen motosiklet, karşı şeride geçtiği sırada karşıdan gelen başka bir motosikletle çarpışırken, kazada 2 motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrasında hafif yaralanan 2 motosiklet sürücüsünü, tedbir amaçlı hastaneye sevk etti.

Yaralanan 2 motosiklet sürücüsünün kazayı kıl payı atlattığı o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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