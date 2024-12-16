Hatay'da 3 mahallenin su sorunu çözüme kavuşacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), "Güçlü Altyapı, Güçlü Hatay" anlayışı ile sağlıklı ve kayıpsız şekilde su iletimini sağlamak için hayata geçirdiği "Dörtyol İçmesuyu Şebekesi 2. Kademe İnşaatı Yapım İşi" projesine tüm hızıyla devam ediyor. HBB Ekipleri Dörtyol ilçesinde temiz, güçlü ve kayıpsız şekilde içme suyu iletimi sağlanması için Dörtyol İçmesuyu Şebekesi 2. Kademe İnşaatı Yapım İşinde şebeke inşa çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışma ile Özerli, Ocaklı ve Çaylı mahallelerinin yeni şebekeye kavuşacak.

Proje kapsamında farklı ebatlarda toplam 76 bin134 metre içme suyu şebekesi imalatı yapılacağı bilgisini veren HATSU, 5 bin adet de abone bağlantı çalışması yapılacak ve çalışma sayesinde 3 mahalle yeni içme suyu şebekesine kavuşacak ve yıllardır yaşanan içme suyu sorununun tarihe karışacağını ifade etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Öntürk'ün "Hatay'da Susuz ve Altyapısız Mahalle Kalmayacak" hedefinden hareketle proje üretim ve uygulama çalışmaları sürerken, çalışmada şimdiye kadar 12 bin 797 metre yeni şebeke imalatı yapıldı.