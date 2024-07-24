Hatay'da 6 katlı bina tek darbeyle yerle bir oldu

6 katlı binaya tek darbe yetti

Hatay’ın Antakya ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 6 katlı binanın yerle bir olma anı kameraya yansıdı.

İş makinası binaya sadece tek bir darbe vurdu. Bina saniyeler içinde toz duman oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da mahkeme süreci sona eren binalar tek tek yıkılıyor. Binalar yıkılırken, ortaya ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Ayakta zor duran binaları yıkmak ekipleri, zorlamıyor. Çünkü, binalara tek darbe yetiyor.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde bulunan 6 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Binanın yıkımını üzüntüyle izleyen Hilmi Kara, “ Yıkımı gördük, birebir canlı şahit olduk, anbean izledik. İçimiz parçalanarak izledik. Çünkü yıllardır burada komşularımız var. Bayağı da kontrollü bir yıkım gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.