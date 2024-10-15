Hatay'da 6 yıldır babasının yanında mesleği öğrendi! 14 yaşındaki kasap yılların ustalarına meydan okuyor

Muhammed Enes, babasına ait kasap dükkanında büyük bir özveriyle çalışıyor. Müşterilerin özel isteklerini yerine getirirken, Hatay'ın ünlü lezzetleri olan kağıt kebabı, tepsi kebabı ve lahmacun gibi yemekleri hazırlayabiliyor. Okul dönemlerinde derslerine devam eden Muhammed Enes, okul sonrası ve tatillerde babasının yanında çalışarak mesleğinde ustalaşıyor.

Uzmanlar, genç yaşta meslek öğrenmenin ve aile işine katkıda bulunmanın, çocukların sorumluluk bilincini artırdığını ve özgüvenlerini geliştirdiğini belirtti. Muhammed Enes de bu bilinçle hareket ederek, babasından öğrendiği kasaplık mesleğini daha ileriye taşımayı hedefledi.

Muhammed Enes, "Okul zamanında okula gidiyorum ve boş zamanlarımda babamın yanına gelip mesleği öğreniyorum. Etleri kesip kıyma makinesine atıyoruz. Maydanozla birlikte harç yaptıktan sonra tepsi kebabı ve kağıt kebabı yapıyoruz. Fırınlarda pişirip müşterilere hizmet ediyoruz. Dedemden, babamdan bana geçen bu geleneği devam ettireceğim. Bu mesleği sevdiğim için burada çalışıyorum. Yaz tatilinde kesimhaneye gidiyorum ve burada mesleğin daha iyi inceliklerini öğreniyorum. Babamın açtığı iş yerini daha iyi ve daha güzel bir hale getirmek istiyorum" dedi.

Baba Nuri Başak ise oğlunun mesleğe olan ilgisinden memnun olduğunu belirterek, "Kendisini ilk başta bu mesleği sevmesi gerekiyor. Dedesinden dolayı bu mesleği çok seviyor. Bu işi yapmaya karar verdi ve severek yapıyor. Her mesleğin kendine göre zorluğu var ama severek yapılan bir meslekte zorluk olmaz. Müşterilerim oğlumdan çok memnun. Özellikle bazı müşteriler oğlumun yapmasını istiyorlar. Oğlumun müşteri potansiyeli benden daha iyi oldu. İleride daha başarılı ve güzel bir mekan açıp kendi işini kuracağına inanıyorum" ifadelerini kullanıyor.

Muhammed Enes'in hikayesi, gençlerin geleneksel meslekleri öğrenerek aile işlerine katkıda bulunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tür örnekler, gençlerin sorumluluk bilinci kazanmasına ve gelecekte başarılı bireyler olmalarına katkı sağladı.