Hatay'da 7 bin 509 kişiye sorgu yapıldı

Kaynak: İHA
Hatay'da 7 bin 509 kişiye sorgu yapıldı

Hatay'da yürütülen yoğun güvenlik operasyonları kapsamında, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerini artırdı.

24 ile 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, geniş çaplı sorgulama işlemleri yapıldı. Bu süreçte, 7 bin 509 kişi ve 3 bin 129 araç detaylı bir şekilde incelendi. Şehir genelindeki parklar, bahçeler, bir terminal, beş harabe bina ve halka açık diğer alanlar dikkatlice kontrol edildi. Göçmen kaçakçılığına ek olarak, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi diğer suçlardan aranan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan 12 yabancı uyruklu birey tespit edilerek İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Ayrıca, denetimler sırasında yapılan aramalarda, 98 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi ve trafik ihlalleri nedeniyle toplam 321 bin 594 TL tutarında idari para cezası kesildi. Yoklama kaçağı olduğu belirlenen 9 kişi de bu operasyonlar esnasında tespit edildi.

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