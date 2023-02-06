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AFAD binası yıkıldı... Hatay'da sağlam olması gereken bina da çöktü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Çok sayıda ölü ve yaralı'nın olduğu belirtilen depremin etkisi ile Hatayda AFAD binası'nın yıkıldığu bildirildi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 10:24
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Hatay'da AFAD binası yıkıldı

AFAD binası yıkıldı... Hatay'da sağlam olması gereken bina da çöktü
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Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay'da yıkılan binalar olduğu ve enkazda yaralılar olduğu belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, Hatay'da AFAD binasının yıkıldığını söyledi. 

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş başta olmak üzere pek çok şehir her iki depremden etkilendi. Deprem nedeniyle pek çok binanın yıkıldığı belirtiliyor.

Gazete Duvar'ın Hatay muhabiri Burcu Özkaya Günaydın, yaşadığı bölgedeki binaların büyük kısmının yıkıldığını belirterek, "Enkaz altında insanlar var, yardım bekliyorlar. Boş bir binanın bulunduğu alandayız, burada bekliyoruz. Yıkılan bir bina alanı kapattığı için çıkabilecek durumda değiliz. Çıkmaz sokak gibi bir yerde kaldık sıkıştık.

AFAD'a ulaşmaya çalışıyoruz ama sanırım pek çok yerde yıkım olduğu için henüz buraya gelemediler. İnsanlar yakınlarını aramaya çalışıyor, internet çekmiyor. Elektrik gitti, yağmur altında beklemedeyiz." diye konuştu.

"AFAD BİNASI YIKILMIŞ"

NTV yayınına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Şu anda can kaybımız her geçen dakika artıyor. Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Şu anda bütün belediyelerimizle bölgeye intikal ediyoruz. Hatay’da beklenenden daha fazla Adana’da var, merkez üssü Kahramanmaraş ilçe ve köylere henüz ulaşılamadı. Hatay’da AFAD’ın binası da yıkılmış. Ciddi sayıda yıkık binalar var. Tüm belediyelerimiz tüm ekiplerini bölgelere gönderiyorlar" bilgilerini paylaştı.

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Sefa
6.02.2023 11:02
Deprem için kesilen paraları harcamadıysanız depremzedelere halkca yardımınızı rica ediyoruz  
 
Uzay Fenercioğlu
6.02.2023 10:47
Tüm Türkiye bizim, tüm halk bizim. Lütfen siyasi yorumlar yazmayın.  
 
Devran
6.02.2023 10:44
Ne ekersen onu biçersin.Degilmi ki 99 depreminden hükümetler ders almamış,tek suçlu siyasilerdir,meclistir,hükümetlerdir.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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