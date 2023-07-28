Hatay’da ağır hasarlı bina çöktü operatör enkaz altında kaldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde, depremler nedeniyle ağır hasar gören bir bina, yıkım çalışması sırasında aniden çöktü.

KAYNAK: AA
Hatay’da ağır hasarlı bina çöktü operatör enkaz altında kaldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Binanın altında kalan iş makinesinin operatörü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Operatör, hastaneye kaldırıldı.

Yıkım Sırasında Kontrolsüz Çökme

Olay, Odabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Depremlerin ardından ağır hasar alan ve yıkılması kararlaştırılan bina, yıkım çalışması sırasında kontrolsüz bir şekilde çöktü. İş makinesiyle birlikte çöken binanın altında kalan operatör, AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Operatör Ağır Yaralı

Binanın altından çıkarılan operatör, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Operatörün sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Ekipler olay sonrası inceleme ve soruşturma başlattı.

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