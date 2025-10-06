Hatay'da akılalmaz kaza! Kask hayat kurtardı: Minibüsün altına böyle girdi

Kaynak: İHA

Hatay'da devrilerek sürüklenen motosiklet, park halindeki minibüsün altına girdi. O anlar kameralara kaydedildi.

Hatay'da kontrolden çıkıp devrilen motosiklet sürüklenerek park halindeki minibüsün altına girdiği anlar dikkat çekti.

Kaza, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Sürüklenen motosiklet, park halindeki motosikletin altına girdi. Kaza anı ise anbean kameralara yansıdı.

Görüntülerde, devrilerek minibüsün altına giren motosikletlinin kask ve gerekli korumalıkları taktığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu görüldü.

aw552593-03.jpg

aw552593-02.jpg

aw552593-01.jpg

