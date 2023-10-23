Hatay'da balıklar karaya vurdu

Hatay'ın denize sınır ilçelerinde binlerce balık karaya vurdu

KAYNAK: İHA
Hatay'da balıklar karaya vurdu

Hatay’ın Akdeniz kıyılarında binlerce balık karaya vurdu. Karaya vuran balıklar, vatandaşlarda merak uyandırdı.
Akdeniz’e kıyısı olan Hatay’ın İskenderun, Payas ve Erzin ilçelerinde son günlerde binlerce balık kıyıya vurdu. İskenderun ilçesinde karaya vuran balıklar, Nihal Atakaş Camii mevkiinde görüldü. Erzin ilçesinde Burnaz sahilinde termik santral mevkiinde binlerce balık karaya vurdu. Karaya vuran balıklar sahili kaplarken, vatandaşlarda merak uyandırdı. Bazı vatandaşlar telef olan balıklara aldırış etmeden yüzerken, bazı vatandaşlarda denizin içindeki balıkları kıyıya çıkardılar.

“SABAH KALKIP BAKTIĞIMIZDA SAHİL BOYDAN BOYA KÜÇÜK BALIK DOLUYDU”
Bölgede yaşayan Kadir Ayva, bu yıl ilk defa balık ölümü gördüğünü ifade ederek “Bu sene ilk defa balık ölümü görüyorum. Sabah kalkıp baktığımızda sahil boydan boya küçük balık doluydu” şeklinde konuştu.

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