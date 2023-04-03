﻿Hatay'da 29 mahallede çalışmalar sürüyor

Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde yıkılan ya da yıkım kararı verilen binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce yürütülüyor.

Çalışmalar, Antakya'daki Narlıca, Ulu Cami, Zenginler, Kışlasaray, Haraparası, Küçükdalyan, Orhanlı, Şehitler, Fevzi Çakmak, Gazi, Altınçay, Emek, Akevler, Cebrail, Esenlik, Ürgen Paşa, General Şükrü Kanatlı, Aksaray, Esentepe, Kuzeytepe, Paşaköy, Aşağıoba, Saçaklı ile Suvatlı Defne ilçesindeki Harbiye, Turunçlu, Subaşı, Çekmece ve Narlıca mahallelerinde yürütülüyor.

Güvenlik güçleri, yıkım ve enkaz kaldırma işleminin yapıldığı alanlarda önlem alırken, bazı ev sahipleri de çalışmaları takip ediyor.