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Hatay'da 29 mahallede çalışmalar sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarına 29 mahallede devam ediliyor.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 12:43
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Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 29 mahallede sürüyor

Hatay'da 29 mahallede çalışmalar sürüyor
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Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde yıkılan ya da yıkım kararı verilen binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce yürütülüyor.

Çalışmalar, Antakya'daki Narlıca, Ulu Cami, Zenginler, Kışlasaray, Haraparası, Küçükdalyan, Orhanlı, Şehitler, Fevzi Çakmak, Gazi, Altınçay, Emek, Akevler, Cebrail, Esenlik, Ürgen Paşa, General Şükrü Kanatlı, Aksaray, Esentepe, Kuzeytepe, Paşaköy, Aşağıoba, Saçaklı ile Suvatlı Defne ilçesindeki Harbiye, Turunçlu, Subaşı, Çekmece ve Narlıca mahallelerinde yürütülüyor.

Güvenlik güçleri, yıkım ve enkaz kaldırma işleminin yapıldığı alanlarda önlem alırken, bazı ev sahipleri de çalışmaları takip ediyor.

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