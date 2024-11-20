Hatay'da bir aile karbonmonoksitten zehirlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatay'da bir aile karbonmonoksitten zehirlendi

Hatay'da karbonmonoksitten zehirlenen dede öldü. Babaanne ve torunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, gece saatlerinde Hatay'ın Hassa ilçesi 15 Kasım Mahallesi'nde Konukman ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Yakınları aileden haber alamayınca eve girdi. Girdiklerinde 3 kişinin hareketsiz halde olduğunu gördüler. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler.

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Durum üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, karbonmonoksitten zehirlendiklerini tespit ettikleri; Mehmet Konukman, eşi Hatice Konukman ve torun Mehmet Efe Konukman'ı hastaneye kaldırdı. Hassa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen dede Mehmet Konukman yaşamını yitirdi. Babaanne Hatice Konukman ve torun Mehmet Efe Konukman'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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