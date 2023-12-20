Hatay’da çalınan 2 araç bulundu

Kaynak: İHA
Hatay’da çalınan 2 araç bulundu
İskenderun’da çalınan 2 otomobil polis ekiplerinin yaptığı soruşturma sonucunda bulundu. Olayla alakalı 5 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından, İskenderun Denizciler Mahallesinde çalınan iki otomobili bulmak için gerçekleştirilen operasyonda, otomobiller sahiplerine teslim edilirken, oto hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden birisinin, hırsızlıktan 2 yıl 1 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.

Çıkarıldıkları mahkeme tarafından, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise, 2 adet çalıntı otomobil, 2 adet şase numarası kazınmış motosiklet, 5 gram uyuşturucu madde ve 5 adet fişek ele geçirildi.

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