Hatay'da damperini açan kamyon, 200 metre boyunca yola toprak döktü

Kaynak: İHA
Hatay'da damperini açan kamyon, 200 metre boyunca yola toprak döktü

Hatay’da bir hafriyat kamyonunun seyir halindeyken damperini 200 metre boyunca yola toprak döktüğü anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay’da, binlerce bina yerle bir olurken, kentte binaların yıkımı sürüyor.

Şehrin trafiğinde en çok görülen araçlardan hafriyat kamyonları, zaman zaman ölümcül kazalara neden olurken, kamyonlardan birisi son olarak Antakya ilçesi Rüstem Tümer Caddesinde seyir halindeyken damperini açarak 200 metre boyunca yola toprak döktü. Kamyonun yola toprak döktüğü anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterirken, insanların canını ve çevreyi hiçe sayan kamyon sürücüsüne polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

"200 METRE BOYUNCA YOLA TOPRAK DÖKTÜ"

Hafriyat kamyonun arka kapağını açarak gittiğini söyleyen Mustafa Ustaoğlu, “Bu caddeden kamyon arka kapağı açık şekilde kavşağa kadar ilerledi. Yollar kapandı. Bende ekipler haber verdim. Bütün Antakya ilçesi vatandaşları bu kamyonlardan şikayetçiler. Her gün yollarda toz oluyor. Plakalarına çamur koydukları için belli olmasını istemiyorlar. Hafriyat kamyonu 200 metre boyunca yola toprak döktü. İsteyerek kapağını açıp döktü. Kamyonlar çok hızlı gidince ve telefonla oynadıkları için hiç fark etmiyorlar. O adam telefonla oynarken hiç arkasına bakmaz mı. Allah korusun kamyonun arkasında ve önünde kimse yoktu. Eğer motosiklet olsaydı ölüm olurdu” dedi.

aw238123-06.jpg

aw238123-05.jpg

aw238123-02.jpg

aw238123-04.jpg

aw238123-03.jpg

aw238123-01.jpg

Son Haberler
Sıfır arabalar 2. el oldu Gündem
Sıfır arabalar 2. el oldu
Hafsanur Sancaktutan'dan tatil pozu geldi. Ünlü basketbolcuyla anılıyordu Magazin
Hafsanur Sancaktutan'dan tatil pozu geldi. Ünlü basketbolcuyla anılıyordu
Kütahya'da aile faciası! Annesini ve üvey babasını katletti Gündem
Kütahya'da aile faciası! Annesini ve üvey babasını katletti
Kredi kartı kullananlar sakın şaşırmayın! İki yıl sonra resmen değişti Ekonomi
Kredi kartı kullananlar sakın şaşırmayın! İki yıl sonra resmen değişti
Park halindeki kamyonet alev aldı Yerel Haberler
Park halindeki kamyonet alev aldı
Bilecik'te şarampole uçan araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı Yerel Haberler
Bilecik'te şarampole uçan araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı
TRT'de milli maç krizi. Bunu yapmayana yayın yok Spor
TRT'de milli maç krizi. Bunu yapmayana yayın yok