Hatay'da damperini açan kamyon, 200 metre boyunca yola toprak döktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay’da, binlerce bina yerle bir olurken, kentte binaların yıkımı sürüyor.

Şehrin trafiğinde en çok görülen araçlardan hafriyat kamyonları, zaman zaman ölümcül kazalara neden olurken, kamyonlardan birisi son olarak Antakya ilçesi Rüstem Tümer Caddesinde seyir halindeyken damperini açarak 200 metre boyunca yola toprak döktü. Kamyonun yola toprak döktüğü anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterirken, insanların canını ve çevreyi hiçe sayan kamyon sürücüsüne polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

"200 METRE BOYUNCA YOLA TOPRAK DÖKTÜ"

Hafriyat kamyonun arka kapağını açarak gittiğini söyleyen Mustafa Ustaoğlu, “Bu caddeden kamyon arka kapağı açık şekilde kavşağa kadar ilerledi. Yollar kapandı. Bende ekipler haber verdim. Bütün Antakya ilçesi vatandaşları bu kamyonlardan şikayetçiler. Her gün yollarda toz oluyor. Plakalarına çamur koydukları için belli olmasını istemiyorlar. Hafriyat kamyonu 200 metre boyunca yola toprak döktü. İsteyerek kapağını açıp döktü. Kamyonlar çok hızlı gidince ve telefonla oynadıkları için hiç fark etmiyorlar. O adam telefonla oynarken hiç arkasına bakmaz mı. Allah korusun kamyonun arkasında ve önünde kimse yoktu. Eğer motosiklet olsaydı ölüm olurdu” dedi.