Hatay'da deprem sonrası oluşan obruklardan akan sıvı endişe yarattı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen Hatay'ın bazı bölgelerinde deprem sonrası obruklar oluştu.

Hassa ilçesi Katranlık mahallesinde sıklıkla görülen obruklardan zaman zaman akan sıvı madde ise bölgede yaşayan vatandaşlarda endişe yarattı.

"SİMSİYAH AKTI"

Katranlık Mahallesi Muhtarı Hidayet Solak, obruktan akan suyun siyah olduğunu belirtti.

Hidayet Solak yaptığı açıklamada, “Bu obruklar depremden sonra oluştu. Deprem günü aşağıda açılmıştı, bu şekilde. Obruktan bir su çıktı, yaklaşık 1 ay simsiyah aktı su. Aynen mazot renginde aktı su. Sonra baktık suya yanıksı bir koku var. Dokunduğun zaman elin yağlı gibi oluyordu. O su yaklaşık bir buçuk ay simsiyah aktı. Burada 20 gün oldu, oluşalı. Aynı şekilde yukarıda 2 tane ve burada açıldı onlar da yeni açıldı. Bu şekilde obruk oluştu ve 3 tane daha var” dedi.