Japon deprem uzmanı Hatay’da evlerin nasıl yapılması gerektiğini açıkladı

Kaynak: AA
Japon deprem uzmanı Hatay’da evlerin nasıl yapılması gerektiğini açıkladı
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki deprem felaketinde yıkılan kentlerden Hatay’da evlerin nasıl yapılması gerektiğini açıkladı. Moriwaki, “Şehri yavaş yavaş düzeltmek gerekir” dedi.

Japon deprem uzmanı ve yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Yüksek Deprem ve Afet Konferansı"na katıldı.

Farklı üniversitelerden akademisyenlerin de yer aldığı etkinlikte, katılımcıların depremlerle ilgili soruları yanıtlandı.

Moriwaki, programın ardından gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler ile Japonya'da 1 Ocak'ta meydana gelen sarsıntının benzer şiddette olduğunu söyledi.

Kaçak yapılaşmanın önlenmesinin önemini vurgulayan Moriwaki, afetlere karşı eğitimlerin zorunlu olması gerektiğini savundu.

Moriwaki, depremlerin Hatay'da büyük yıkıma neden olduğunu işaret ederek, "Daha önce kente 10 kere gelmiştim. Burası kültür şehri, çok yazık oldu. Şehri yavaş yavaş düzeltmek gerekir" dedi.

Yapılacak konutların 4 katı geçmemesi gerektiğini dile getiren Yoshinori Moriwaki, "Bundan sonra ova kesiminde inşaat yapılırken 4 katı geçmemek lazım. Mümkünse yüksek kesimlerde yapılaşma olmalı. Kentteki binalar yatay mimariye uygun, 2-3 katlı yapılırsa daha iyi olur" diye konuştu.

Moriwaki, Hatay'da büyük çaplı deprem beklemediğini kaydetti.

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