﻿Hatay'da depremde çöken evin enkazının altında kalan astsubay ve annesi yozgat'ta toprağa verildi

Hatay'ın Antakya İlçesi Jandarma Komutanlığında Trafik Tim Komutanı olarak görev yapan J. Asb. Kd. Bçvş. Naim Özkaya'nın (50) deprem esnasında ikamet ettiği evin çökmesi sonucu, annesi, eşi, oğlu ve kızı ile birlikte enkaz altında kaldı. Eşi, oğlu ve kızı göçük altından sağ olarak çıkartılırken Jandarma Başçavuş Naim Özkaya ve annesi Güler Özkaya’nın (75) cansız bedenine ulaşıldı.

Göçük altından çıkarılan Jandarma Başçavuş Naim Özkaya ve annesi Güler Özkaya’nın cenazesi memleketi Yozgat'ın Şefaatli ilçesine getirildi. Cenazede kızları Sümeyya ve Zehra birbirlerine sarılıp, gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazı sonrasında Naim Özkaya ve annesi Güler Özkaya ilçeye bağlı Kabakini köyüne götürülerek toprağa verildi. Cenazeye, vefat eden Astsubayın göçük altından çıkarılan eşi Nimet (45), kızı Zehra (23), oğlu Mustafa (7) ile deprem anında Ankara'da bulunan diğer kızı Sümeyye (25) ile kardeşleri, yakınları, il ve ilçe yöneticileri de katıldı.