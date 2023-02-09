9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay'da depremde çöken evin enkazının altında kalan astsubay ve annesi yozgat'ta toprağa verildi

Hatay'da depremde çöken evin enkazının altında kalan astsubay ve annesi yozgat'ta toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilden biri olan Hatay'da göçen evin enkazı altında kalan ve annesiyle birlikte yaşamını yitiren Jandarma Başçavuş Naim Özkaya, memleketi Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde toprağa verildi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 19:19
Takip Et

Hatay'da depremde çöken evin enkazının altında kalan astsubay ve annesi yozgat'ta toprağa verildi

Hatay'da depremde çöken evin enkazının altında kalan astsubay ve annesi yozgat'ta toprağa verildi
+
Aa
-

Hatay'ın Antakya İlçesi Jandarma Komutanlığında Trafik Tim Komutanı olarak görev yapan J. Asb. Kd. Bçvş. Naim Özkaya'nın (50) deprem esnasında ikamet ettiği evin çökmesi sonucu, annesi, eşi, oğlu ve kızı ile birlikte enkaz altında kaldı. Eşi, oğlu ve kızı göçük altından sağ olarak çıkartılırken Jandarma Başçavuş Naim Özkaya ve annesi Güler Özkaya’nın (75) cansız bedenine ulaşıldı.

Göçük altından çıkarılan Jandarma Başçavuş Naim Özkaya ve annesi Güler Özkaya’nın cenazesi memleketi Yozgat'ın Şefaatli ilçesine getirildi. Cenazede kızları Sümeyya ve Zehra birbirlerine sarılıp, gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazı sonrasında Naim Özkaya ve annesi Güler Özkaya ilçeye bağlı Kabakini köyüne götürülerek toprağa verildi. Cenazeye, vefat eden Astsubayın göçük altından çıkarılan eşi Nimet (45), kızı Zehra (23), oğlu Mustafa (7) ile deprem anında Ankara'da bulunan diğer kızı Sümeyye (25) ile kardeşleri, yakınları, il ve ilçe yöneticileri de katıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
1
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
2
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
3
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
4
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
5
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
6
﻿Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
﻿Hatay’da cezaevinde isyan. Ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi. Görüntüleri Erk Acarer paylaştı
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
7
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿AKP'li eski vekil Sıtkı Güvenç depremde hayatını kaybetti
﻿AKP'li eski vekil Sıtkı Güvenç depremde hayatını kaybetti
﻿AKP'li eski vekil Sıtkı Güvenç depremde hayatını kaybetti
﻿Eski AFAD Başkanı Güllüoğlu Türkiye’ye çağrıldı
﻿Eski AFAD Başkanı Güllüoğlu Türkiye’ye çağrıldı
﻿Eski AFAD Başkanı Güllüoğlu Türkiye’ye çağrıldı
﻿Hatay'da depremde çöken evin enkazının altında kalan astsubay ve annesi yozgat'ta toprağa verildi
﻿Hatay'da depremde çöken evin enkazının altında kalan astsubay ve annesi yozgat'ta toprağa verildi
﻿Hatay'da depremde çöken evin enkazının altında kalan astsubay ve annesi yozgat'ta toprağa verildi
﻿Malatya'da 85 saat sonra iki kişi daha Poyraz köpek sayesinde enkazdan sağ olarak kurtarıldı
﻿Malatya'da 85 saat sonra iki kişi daha Poyraz köpek sayesinde enkazdan sağ olarak kurtarıldı
﻿Malatya'da 85 saat sonra iki kişi daha Poyraz köpek sayesinde enkazdan sağ olarak kurtarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.