Hatay’da depremde yıkılan binaya 2 tutuklama! 5 kişi can vermişti

Kaynak: AA
Hatay’da depremde yıkılan binaya 2 tutuklama! 5 kişi can vermişti
Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Selahattin Köse Apartmanı'nın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı ve statik proje uygulama denetçisi tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki Selahattin Köse Apartmanı'nın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı H.O. ve statik proje uygulama denetçisi A.Ö. gözaltına alındı.

Binanın yıkılmasına ilişkin bilirkişi raporunda "asli kusurlu" olarak değerlendirilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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