Survivor Sema Aydemir: Herkes çığlık çığlığaydı. Hatay'da depreme yakalandı. Yaşadıklarını anlattı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 10 ilimizde ağır yıkımlar meydana geldi. Çok sayıda binanın yerle bir olduğu illerin başında gelen Hatay'da dün akşam peş peşe 2 deprem daha oldu.

Geçtiğimiz haftalarda gönüllü olarak Hatay'a giden ve yemek dağıtımı yapan eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, dün akşam meydana gelen depremde neler yaşadıklarını anlattı.

"YIKILAN ÇOK YER VAR"

Depremin ardından bir paylaşım yapan Sema Aydemir, "Allah bir daha yaşatmasın. Çok korkunç, çok çaresiz kalıyor insan. Yıkılan çok yer var şu an. Biz iyiyiz çok şükür, merak etmeyin" dedi.

"YANIMIZDAKİ BİNANIN DUVARLARI YIKILDI, BİZİ GÜVENLİ ALANA ALDILAR"

Gün ağarınca Instagram hesabından video yayınlayan Sema Aydemir, bölgeden ayrılmayacaklarını ve yemek dağıtımı yapmaya devam edeceklerini söyledi. Yaşadıkları zor zamanlardan bahseden Aydemir, şu ifadeleri kullandı: Dün gece çok büyük bir deprem oldu. Çok korktuk, herkes çığlık çığlığaydı. Yanımızdaki binanın duvarları yıkıldı. Biz gece tahliye edildik. Güvenli bir bölgeye geçmiştik ama şimdi tekrar mutfağa geldik. Haklı olarak ailelerimiz 'sizin de can güvenliğiniz yok, gelin' diyorlar. Haklılar..."

"YEMEK DAĞITMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Bize burada Türev Uludağ ile yemek dağıtıyoruz. Türev 'gidebilirsiniz ama her gün kapısına yemek götürdüğümüz insanlar yarın bizi görmeyince onlar da bizi bıraktılar diyecek' dedi. Evet haklı. O insanlara yemek götürülmesi gerekiyor. Buradan her gün 70 bin yemek çıkıyor. Sabahtan akşama kadar yemek yapıp, paketleyip, dağıtıyoruz. Biz gidersek bir organizasyon kurulana kadar bu insanlar yemek bulamayacaklar. Biz buraya gönüllü olarak geldik. Deprem olduğu için gidemeyiz. Süremiz dolana kadar ve yeni gönüllüler gelene kadar devam edeceğiz."