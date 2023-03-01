Depremzedelere giden binlerce kıyafet Hatay'da yola atıldı. Büyük ayıp

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il etkilendi. Büyük bir yıkım meydana gelirken yüzlerce insan evsiz kaldı.

Hem Türkiye’nin dört bir yanından hem de yurtdışından çok kez yardım geldi. Birçok sivil toplum kuruluşu ile hayırsever de deprem bölgesine yardım gönderdi.

UTANÇ VEREN GÖRÜNTÜLER

Ancak sosyal medyada yayılan fotoğraflar büyük ayıbı ortaya çıkardı. Görüntüler utanç verdi.

Afetzedeler için toplanan binlerce kıyafetin ise Yayladağ- Hatay yolundaki noktaya gelişigüzel bırakıldığı görüldü. Depremzedeler de giysi yığını arasından kendilerine uygun olanı seçmeye çalıştı.

“BUNLARI BURAYA ATMIŞLAR BİZ DE SEÇİYORUZ”

Kuzeni Gazel Ö. (10) ile kıyafet seçen Beyan Ö. (11), "Kendime ve kardeşime buradan kıyafet seçiyorum. Beğendiklerimi aldım. Depremde çok kötü anlar geçirdik. Evimiz az kalsın yıkılacaktı. Bir deprem daha olsaydı kesin yıkılırdı. Şimdi de çadırda kalıyoruz" diye konuştu.

Gazel Ö. ise "Bunları buraya atmışlar, biz de gelip alıyoruz" dedi.

Yayladağ Kolukçular köyünde yaşadığını söyleyen Süleyman Çolak da "Kıyafetleri buraya atmışlar. İhtiyacı olan gelip, buradan alıyor. Kimin attığını da görmedik ama insanlar gelip, buradan ihtiyacını bir şekilde gideriyor" diye konuştu.